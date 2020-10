Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Bei Diebstahl erwischt

Bischweier (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Donnerstagnachmittag auf seinem Ackergrundstück in der Gemarkung "Äußere Hardt" einen Unbekannten, der sich an einem Nußbaum zu schaffen machte, weshalb er die Polizei verständigte. Wie die hinzugeeilten Beamten des Polizeireviers Gaggenau feststellen mussten, hatte der 55-Jährige bereits rund 40 Kilogramm Nüsse gesammelt. Dem Anrufer entstand durch den ungebetenen Besucher ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Mittfünfziger muss nun mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls rechnen.

/ya

