Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 21-Jähriger von drei Männern attackiert

Karlsruhe (ots)

Der 21-Jährige hielt sich am Mittwochabend zusammen mit seiner 17-jährigen Bekannten auf dem Kronenplatz auf. Kurz nach 22.00 Uhr kam ein 19-Jähriger, der Beziehungsdifferenzen mit der 17-Jährigen hat, in Begleitung zweier Unbekannter zum Kronenplatz. Die drei attackierten unvermittelt den 21-Jährigen mit Tritten und Schlägen. Erst als dieser am Boden lag flüchteten sie mit einem Pkw. Der 21-Jährige musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

