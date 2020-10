Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer (25.10.2020)

Schonach (ots)

Ein verletzter Motorradfahrer und Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntag, gegen 16 Uhr, auf der Landesstraße 109, Höhe des Rohrhardsberges, ereignet hat. Ein 19-jähriger Suzuki Fahrer fuhr talwärts in Richtung Oberprechtal. Wenige hundert Meter nach einer scharfen Haarnadelkurve kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen gemauerten Wasserablauf, wobei er sich schwer verletzte. Der junge Mann musste von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden an seinem Motorrad schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

