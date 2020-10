Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verbrannte Pfannkuchen lösen Großalarm aus (25.10.2020)

Furtwangen (ots)

Zu einem Großeinsatz ausgerückt sind Polizei und Feuerwehr am Sonntagabend gegen 21 Uhr in die Straße "Am Großhausberg". Ein Zeuge hatte starken Rauch in einem der oberen Stockwerke eines Hochhauses bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Wie sich herausstellte, hatte ein 24-Jähriger Pfannkuchen in der Küche zubereiten wollen. Dabei war er eingeschlafen und hatte die Pfanne auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Die verbrannten Pfannkuchen entwickelten so starken Rauch, dass die Brandmelder in der Wohnung des Mannes losgingen, diesen jedoch nicht aus seinem Tiefschlag weckten. Nachdem Helfer seine Wohnung von außen geöffnet hatten, konnten sie den Mann wecken und unverletzt nach draußen bringen. Die mit über 20 Mann und drei Fahrzeugen angerückte Feuerwehr lüftete die Wohnung und konnte dann wieder abrücken. Sachschaden entstand nicht.

