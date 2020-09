Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Alkoholisierte Autofahrerin kollidiert mit Verkehrszeichen

Ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Samstagmorgen in Bretten ereignete.

Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin war mit ihrem Ford gegen 04.20 Uhr auf der Bundesstraße 293 unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Dürrenbüchig geriet sie vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, welches dadurch völlig zerstört wurde. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei der Unfallverursacherin starken Alkoholgeruch wahr. Außerdem fiel es der Frau sichtlich schwer, sich auf den Beinen zu halten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille, weshalb die Autofahrerin auf das Polizeirevier gebracht wurde. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

