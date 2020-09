Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kinder und Jugendliche auf Diebestour

Karlsruhe (ots)

Zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen wurden am Samstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt auf der Kaiserstraße dabei beobachtet wie sie Waren aus den Regalen nahmen, in die Taschen steckten und den Markt verließen. Die Mädchen waren in Begleitung zweier 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen. Bei der Nachschau in den Taschen der vier konnte Diebesgut aus neun Einkaufsmärten in Karlsruhe aufgefunden werden. Die Kinder und Jugendlichen wurden auf die Wache gebracht und nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten überstellt.

