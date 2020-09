Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Nach Alkoholfahrt Widerstand geleitet und Dienstgebäude beschädigt

Karlsruhe (ots)

Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer fiel am Samstag kurz vor 05.00 Uhr in Bruchsal einer Streife auf, da er in Schlangenlinien fuhr und auf die Gegenfahrbahn kam. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der mehr als 1,6 Promille ergab. Während der Fahrt zur Wache beleidigte er die eingesetzten Beamten. Die Beleidigungen setzte er dann auf der Wache fort und leistete schließlich bei der Blutentnahme erheblichen Widerstand. Erst nachdem er durch vier Beamte festgehalten worden war, konnte die Blutentnahme durchgeführt werden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache wieder verlassen. Er ging direkt zu einer Baustelle neben dem Polizeirevier, nahm von dort zwei Steine und ging zurück zum Revier. Noch bevor die Beamten nach draußen eilen konnten, warf der 46-Jährige bereits einen Stein gegen die Eingangstüre der Wache, die hierbei beschädigt wurde. Den zweiten Stein konnten die Beamten dem Mann abnehmen. Da der Beschuldigte androhte weiter Steine gegen das Dienstgebäude zu werfen, wurde er in Gewahrsam genommen.

