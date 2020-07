Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gem. Kronau/St. Leon-Rot: Schwerer Verkehrsunfall auf A 5; zwei Rettungshubschrauber im Einsatz; Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt; Pressemitteilung Nr. 1

Gem. Kronau/St. Leon-Rot (ots)

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Walldorfer Kreuz ist die Autobahn derzeit wegen des Einsatzes zweier Rettungshubschrauber in beide Richtungen voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen prallte gegen 12.10 Uhr im Baustellenbereich ein Lkw auf ein vorausfahrendes Auto auf. Zwei Personen wurden nach dem derzeitigen Kenntnisstand verletzt. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. In beide Richtungen kommt es zu erheblichen Rückstaus. In Fahrtrichtung Frankfurt beträgt er derzeit über zehn Kilometer.

