POL-KS: Unbekannter Fahrgast versetzt Minicar-Fahrer Stich in den Hals: Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel: Ein bislang unbekannter Täter soll in der Nacht zum Sonntag in Kassel einen Minicar-Fahrer mit einem spitzen Gegenstand in den Hals gestochen haben. Das Opfer, ein 47-Jähriger aus Kassel, war dadurch erheblich verletzt worden. Er hatte anschließend selbstständig ein nahegelegenes Krankenhaus aufgesucht und im weiteren Verlauf auch die Polizei verständigt. Lebensgefahr bestand für ihn nach derzeitigen Erkenntnissen glücklicherweise nicht. Die Staatsanwaltschaft Kassel und die Kasseler Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bitten um Hinweise von Zeugen.

Fahrt von Club in Friedrich-Ebert-Straße zur Knutzenstraße

Wie der 47-Jährige am frühen Sonntagmorgen gegenüber der Polizei angab, habe er den Fahrgast etwa gegen 4:30 Uhr in Höhe eines Clubs in der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Westendstraße, aufgenommen. Als man am erklärten Fahrtziel in der Knutzenstraße / Frauenhoferstraße in der Kasseler Nordstadt ankam, habe der Mann zunächst den angefallenen Fahrpreis gezahlt, ihn dann aber beim Aussteigen aus heiterem Himmel angegriffen und mit einem unbekannten Gegenstand in den Hals gestochen, so das Opfer. Anschließend sei der Unbekannte zu Fuß in Richtung Fiedlerstraße geflüchtet.

Derzeit liegt folgende Täterbeschreibung vor:

- männlich

- ca. 30 bis 35 Jahre alt

- 1,75 m bis 1,80 m groß

- normale bis kräftige Statur

- sprach akzentfreies Deutsch

- blondes, volles Haar bis zu den Ohren

- keine Auffälligkeiten wie Brille, Bart oder ähnliches

- bekleidet mit dunkelblauer offener Sweatjacke und Bluejeans

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des für Kapitaldelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Die Kripo sucht nun nach Zeugen und hat dazu folgende Fragen:

- Wer kann Hinweise auf den beschriebenen mutmaßlichen Täter geben?

- Wer hat sich in der Nacht zum Sonntag, etwa gegen 4:30 Uhr, auf der Friedrich-Ebert-Straße, im Bereich des Clubs und der Bars zwischen Westendstraße und Annastraße, aufgehalten? (All diese Personen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden!)

- Wer hat möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat im Bereich Knutzenstraße / Frauenhoferstraße oder der anschließenden Flucht des Täters in Richtung Fiedlerstraße gemacht?

Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Matthias Mänz Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen Tel. 0561 - 910 1020

Andreas Thöne Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel Tel. 0561 - 912 2592

