Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bad Arolsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) : Ein Verletzter und 200.000 Euro Schaden bei Brand eines Einfamilienhauses

Kassel (ots)

Zum Brand eines Einfamilienhauses kam es am heutigen Freitagabend, gegen 19:50 Uhr, in Bad Arolsen, im "Bickeweg". Dabei wurde der 71- jährige Hausbewohner, der sich allein im Haus aufhielt, verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Stand erlitt der Hausbewohner eine Rauchgasintoxikation. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt; aufgrund des Schadens ist das Einfamilienhaus nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das zuständige Kommissariat 10 der Polizei in Korbach geführt. Neben den Polizeibeamten der Polizeistation Bad Arolsen und den Brandermittlern der Kripo Korbach, waren Kräfte der Feuerwehren Bad Arolsen, Helsen und Mengeringhausen eingesetzt.

