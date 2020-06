Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sinzheim - Presseaufruf nach mehreren Aufbrüchen von Zigarettenautomaten

Baden-Baden, Sinzheim (ots)

Seit Jahresbeginn haben Unbekannte in den Stadtgebieten von Baden-Baden und Sinzheim nunmehr zwölf Zigarettenautomaten aufgebrochen und so nicht nur einen erheblichen Diebstahl-, sondern auch einen beträchtlichen Sachschaden verursacht. Die ungebetenen Besucher haben sich hierbei stets mit schwerem Werkzeug an den Automaten zu schaffen gemacht. So dürfte neben Hebelwerkzeug auch eine Bohrmaschine sowie eine Art Winkelschleifer zum Einsatz gekommen sein. Zuletzt machten sich die Langfinger am 1. Juni "Am Tiefen Weg" in Sinzheim und am 14. Juni in der Hauptstraße in Lichtental ans Werk. Sie sind bislang für einen Gesamtschaden von rund 20.000 Euro verantwortlich.

Die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos bitten Personen, die Zeugen einer solchen Tat werden oder Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machen, dringend um die Benachrichtigung der Polizei. Wählen Sie hierzu die Notrufnummer 110 oder wenden Sie sich direkt an die ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer 07221 62505.

