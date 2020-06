Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Unerwartete Gäste

Rheinmünster (ots)

Ein besorgter Anrufer verständigte am vergangenen Freitagabend die Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster, da sich auf dem Gelände des Flughafenbetreibers kurz nach 22 Uhr eine größere Ansammlung an Fahrzeugen und Personen einfand. Wie die unmittelbare Überprüfung durch die Ordnungshüter ergab, hatten die Gruppe vor Ort einen mit dem nötigen Abstand gehaltenen Kreis gebildet, in welchem ein frisch vermähltes Brautpaar auf einem Herz aus Zeitungspapieren stand und ihre Eheschließung zelebrierte. Die durch die Mutter des Bräutigams spontan organisierte Ersatzfete wurde nach wenigen Minuten selbstständig aufgelöst. Konkrete Verstöße ergaben sich nicht.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell