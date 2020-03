Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Metalldiebstahl - Täter lassen Hubwagen zurück - Besitzer und Zeugen gesucht

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (26./27.02.) versuchten unbekannte Täter aus einer Firma in der Dieselstraße Edelstahlspäne zu entwenden. Mit einem mitgebrachten Hubwagen wurden insgesamt sieben Gitterboxen sowie ein Container aus einem Metallgitterschuppen zum Lagerplatz transportiert und bereitgestellt. Vermutlich wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört und flüchteten ohne Beute. Dabei ließen sie den mitgebrachten orangefarbenen Hubwagen der Marke "Still" zurück. Der Hubwagen ist mit einer internen Kennzeichnung "KC - 508" versehen. Der Besitzer des Hubwagens sowie Zeugen, die im fraglichen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06226/1336 beim Polizeiposten Meckesheim oder außerhalb dessen Öffnungszeiten beim Polizeirevier Neckargemünd, Telefon 06223/92540, zu melden.

