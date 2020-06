Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 34-jähriger Mann bei Arbeitsunfall in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, schwer verletzt

Neubrandenburg (ots)

Am 08.06.2020 gegen 15:40 Uhr ereignete sich in der Neubrandenburger Begonienstraße ein schwerer Arbeitsunfall. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist bekannt, dass ein 34-jähriger Mann bei Vorbereitungsarbeiten zum Einbau einer Kühlanlage in einer Bauhalle aus ca. sechs Metern Höhe abstürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Mitarbeiter des zuständigen Landesamtes für Gesundheit und Soziales befanden sich vor Ort. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell