Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Fahrer mit 2,93 Promille in Ueckermünde gestoppt

Ueckermünde (ots)

Am 07.06.2020, gegen 14:30 Uhr, teilte eine aufmerksame Fahrzeugführerin über den Notruf der Polizei mit, dass in Ueckermünde ein PKW Skoda unterwegs ist, welcher in Schlangenlinie fährt. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Ueckermünde konnte den besagten PKW in der Belliner Straße in Ueckermünde stoppen. Bei dem 56-jährigen deutschen Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,93 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und diese wurde im Klinikum Ueckermünde durchgeführt. Der Führerschein des aus Ueckermünde stammenden Skoda-Fahrers wurde sichergestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Hinweisgeberin. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

