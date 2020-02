Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag (13.02.2020) in ein Hotel an der Straßburger Straße sowie in eine Gaststätte an der König-Karl-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 23.15 Uhr und 06.00 Uhr die Haupteingangstür des Hotels an der Straßburger Straße auf. Sie stahlen einen Tresor, in dem sich mehrere Tausend Euro befanden und flüchteten im Anschluss unerkannt. Ein Passant meldete gegen 05.20 Uhr, dass er einen aufgebrochenen Tresor auf einem Waldweg an der Grenzstraße gefunden hatte. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um den Tresor aus dem Hotel handelte. An der König-Karl-Straße hebelten die Einbrecher zwischen 01.00 Uhr und 05.50 Uhr eine Tür der Gaststätte auf und erbeuteten die Kasse, in der sich mehrere Hundert Euro Bargeld befanden. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 oder das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße +4971189903700 zu wenden.

