Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (12.02.2020) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Jakobstraße mit Marihuana gehandelt zu haben. Beamte, die im Rahmen der Sicherheitskonzeption Stuttgart unterwegs waren, beobachteten gegen 19.55 Uhr den 24-Jährigen und einen 19-Jährigen, die in der Jakobstraße beieinander standen. Als sie die beiden kontrollieren wollten, gingen sie zunächst davon, blieben dann jedoch nach einigen Metern wieder stehen. Die Beamten durchsuchten den 24-Jährigen, dabei fanden sie zunächst nichts auf. Als ein Beamter die Jacke des Tatverdächtigen aufhob, die dieser während der Durchsuchung auf dem Boden abgelegt hatte, fiel ein Plastikbeutel aus dem Ärmel heraus. In diesem Moment ergriff der 24-Jährige unvermittelt die Flucht. Er rannte, verfolgt von einem Beamten, über die Katharinenstraße, den Wilhelmsplatz und den Josef-Hirn-Platz zur Eberhardstraße, wo ihn der Beamte aus den Augen verlor. In dem Plastikbeutel aus der Jacke fanden die Beamten sechs verkaufsfertig verpackte Portionen Marihuana mit einem Gesamtgewicht von rund zehn Gramm. Gegen 20.20 Uhr stellte sich der 24-Jährige einer Polizeistreife in der Hauptstätter Straße. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in Korntal-Münchingen fanden die Beamten rund 30 Tabletten unbekannter Art auf und beschlagnahmten diese. Der polizeibekannte senegalesische Tatverdächtige wird am Donnerstag (13.02.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

