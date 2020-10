Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Landkreis Konstanz) Ausgebrannter Renault in Wollmatingen -Zeugen gesucht- Sonntag, 25.10.2020

Wollmatingen, Konstanz (ots)

Am gestrigen Sonntag ist es in Wollmatingen zu einem Pkw Brand gekommen. Zeugen teilten am Sonntagmorgen telefonisch mit, dass in einem dortigen Waldstück ein komplett ausgebranntes Auto stehen würde. Die eingesetzte Streife des Polizeirevierst Konstanz stellte das ausgebrannte Wrack im Bereich Lembergweg, zwischen dem Umspannwerk und dem Schützenhaus fest. Bei dem Pkw handelte es sich vermutlich um einen Renault Clio älteren Baujahres.

Die Polizei sucht zum beschriebenen Sachverhalt nach Zeugen. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Singen, Gewerbe/Umwelt Tel. 07531 9950 zu melden.

