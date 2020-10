Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dettingen - Langenrain, Landkreis Konstanz) Unfall auf einem Radweg fordert zwei verletzte Pedelec-Fahrer (25.10.2020)

Dettingen - Langenrain (ots)

Zwei leicht verletzte Pedelec-Fahrer hat ein Unfall gefordert, der sich am Sonntagmittag auf dem Radweg zwischen Dettingen und Langenrain entlang der Landesstraße 220 ereignet hat. Kurz nach 12 Uhr waren dort ein 63-jähriger Fahrer eines Pedelecs zusammen mit einer Begleiterin auf dem Radweg in Richtung Langenrain unterwegs. Gleichzeitig näherte sich von hinten ein weiterer Pedelec-Fahrer und wollte das Paar vor sich überholen. Beim Ausscheren geriet der schon 80-jährige Überholer allerdings auf den unbefestigten Grünstreifen, verlor die Kontrolle über das Bike und stürzte gegen den 63-Jährigen. Beide Radfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung der am Unfall Beteiligten durch Passanten musste der 80-jährige Unfallverursacher vorsorglich mit einem verständigten Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

