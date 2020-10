Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Werkzeuge und Elektronische Geräte gestohlen ++ Sexuelle Belästigung

Polizei sucht Zeugen ++ Roller gestohlen

Dillenburg (ots)

Haiger - Werkzeuge und Elektronische Geräte gestohlen

Unbekannte Diebe machten sich zwischen Montag (19.10.2020) und Dienstag (20.10.2020) an einer Tür des Neubaus in der Allendorfer Straße zu schaffen. Sie hebelten die Tür auf und gelangten in das Gebäudeinnere. Hier stahlen die dreisten Diebe neben Bohrmaschine, Bohrschrauber, Digitalmessgerät, Durchlauferhitzer und Kreissäge, mehrere elektronische Geräte wie Fernseher und Spielekonsole. Der Schaden wird mit 25.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 19:00 Uhr und 05:30 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg - Sexuelle Belästigung / Polizei sucht Zeugen

Ein noch unbekannter Mofafahrer hat am Samstag (17.10.2020), gegen 18:00 Uhr in der Berliner Straße ein Mädchen unsittlich berührt.

Die 14-Jährige lief in der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 23-25. Plötzlich fuhr ein Mofa-Fahrer langsam an sie heran. Der Unbekannte fasste dem Mädchen an den Po und fuhr dann in Richtung Autohaus davon. Die Dillenburger Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem weißen Mofa mit blauem Licht. Der Fahrer soll kräftig sein und einen kurzen Bart tragen. Er trug einen weißen Helm. Offenbar hielten sich in unmittelbarer Nähe zwei Frauen auf, die den Vorfall vermutlich mitbekommen haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillenburg zu melden.

Wer hat kann Angaben zu dem Mofa oder dessen Fahrer machen? Hinweise an die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Herborn-Herbornseelbach: Diebe stehlen Werkzeuge

Eine Bohrmaschine und ein Nivellliergerät stahlen unbekannte Diebe aus einer Baustelle in der Hohen Straße. Irgendwann vor Dienstag (20.10.2020), 09:15 Uhr öffneten die dreisten Diebe gewaltsam eine Tür und stahlen das Werkzeug. Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden. Der Schaden beläuft sich auf 1.520 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Solms-Oberndorf: Roller gestohlen

Einen Mororroller Aymaha Ya 50 R Axis stahlen unbekannte Diebe zwischen Samstag (17.10.2020), 00.30 Uhr und Montag (19.10.2020), 15:00 Uhr. Der Roller stand in der Braunfelser Straße auf dem Gehweg. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

