Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: erst getrunken, dann gefahren ++ Fahrräder gestohlen ++ Geldbörsendiebe festgenommen ++ Kontrolle über Fahrzeug verloren

Dillenburg (ots)

Haiger - erst getrunken, dann gefahren

In der Nacht zu Sonntag (18.10.2020), um 02:10 Uhr, kontrollierten Dillenburger Polizisten einen VW-Fahrer, der deutlich zu schnell in Haiger unterwegs war. Er achtete nicht auf den vorfahrtsberechtigten Straßenverkehr und raste über die Kreuzungen. In der Straße "Kirchberg" hielten die Ordnungshüter den 35-jährigen VW Touran-Fahrer an. Die Beamten bemerkten starken Alkoholgeruch bei dem Haigerer. Ein Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von 0,94 Promille. Der 35-Jährige musste mit zur Polizeistation. Dort nahm ein herbeigerufener Arzt ihm Blut ab. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Haigerer seinen Heimweg antreten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Dillenburg- Fahrräder gestohlen

Irgendwann, zwischen Freitag (02.10.2020) und Sonntag (18.10.2020) stahlen dreiste Diebe zwei Fahrräder, aus dem Garten eines Wohnhauses in der Marbachstraße. Die Räder waren mit Fahrradschlössern gesichert. Der Schaden wird mit 600 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn - Geldbörsendiebe festgenommen

Eine 52-jährige Herbornerin erledigte am Montag (19.10.2020) einige Einkäufe in einem Einkaufsmarkt in der Burger Hauptstraße. Ihre Tasche lag im Einkaufswagen. Gegen 12:00 Uhr nutzten zwei Unbekannte die Gelegenheit, griffen in die Tasche der 52-Jährigen und stahlen die Geldbörse. Die Herbornerin reagierte geistesgegenwärtig und sprach die Diebe an, die daraufhin die Börse fallen ließen und aus dem Markt flüchteten. Gemeinsam, mit einer Marktmitarbeiterin, verfolgte die 52-Jährige die dreisten Diebe bis in die Uckersdorfer Straße. Dort versteckten sich die Beiden, ein Mann und eine Frau, in einem Treppenaufgang. Herbeigerufene Polizisten nahmen die geflüchteten Unbekannten fest. Die aus Ahlen, im Landkreis Warendorf, stammenden bulgarischen Diebe mussten mit zur Polizeistation. Nach den polizeilichen Maßnahmen durften die Langfinger die Polizeistation wieder verlassen.

Wetzlar - Geldbörse gestohlen

Einen kurzen Moment der Unachtsamkeit nutzen dreiste Diebe aus und griffen sich die Geldbörse einer 39-jährigen. Die aus Münzenberg stammende Frau erledigte ihren Einkauf in dem Einkaufsmarkt im Hörnsheimer Eck. Gegen 15:10 Uhr stahlen die Unbekannten die Geldbörse mit mehreren Karten. Der Schaden wird mit 50 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Dillenburg: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Samstagnacht (10. Oktober) gegen 01:20 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Bundesstraße 253 von Dillenburg nach Wissenbach. In Frohnhausen beabsichtigte der Unbekannte in die Rathausstraße abzubiegen. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Blumenkübel. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Dillenburg unter Tel. 02771/9070.

Haiger: Einkaufswagen beschädigt Daimler

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Donnerstag (15.Oktober) gegen 16.20 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Straße "Hinterm Graben" geparkten Daimler. Vermutlich mit einem Einkaufswagen beschädigte der Unbekannte den schwarzen Daimler AMG an der Beifahrerseite und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Dillenburg unter Tel. 02771/9070.

