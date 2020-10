POL-LDK: - Hakenkreuze in Frohnhausen gesprüht - Vandalen am Platz des Bachtrompeters - Promillefahrer weicht aus - Radmuttern in Langenaubach gelöst

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger-Langenaubach: Radmuttern gelöst -

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Dillenburger Polizei nach einem Vorfall Ende September. In der Nacht vom 23.09.2020 auf den 24.09.2020 parkte in der Straße "Im Ermbach" ein grauer Subaru Forester. Unbekannte lösten vom linken Vorderrad drei der fünf Radmuttern. Hinweise zu den Tätern erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Hakenkreuze gesprüht -

Nachdem Unbekannte orangefarbene Hakenkreuze auf zwei Autos sprühten, bittet der Staatsschutz der Kriminalpolizei um Mithilfe. In der Nacht von Mittwoch (14.10.2020) auf Donnerstag (15.10.2020) erwischte es auf dem Hindenburgplatz den Besitzer eines schwarzen Ford Focus. In der Straße "Unterm Goldbachshain" brachten die Täter das nationalsozialistische Symbol auf einen grauen 5-er BMW auf. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter beobachtet? Wer kann Angaben zur orangefarbenen Signalfarbe machen, die die Unbekannten benutzten? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar: Unfall entlarvt Promillefahrer -

Weil er heute in den frühen Morgenstunden (15.10.2020) mutmaßlich einem Tier ausweichen musste, touchierte ein 18-jähriger Polofahrer in der Straße "Am Sturzkopf" einen geparkten Toyota. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten bemerkten, dass der im Rheingau-Taunus-Kreis lebende Fahranfänger unter Alkoholeinfluss stand. Das Display des Alkoholtestgerätes zeigte einen Wert von 1,17 Promille an. Der 18-Jährige musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen und die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher. Anschließend durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrgefährdung.

Solms-Burgsolms: Vandalen am Platz des Bachtrompeters -

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Unbekannte auf dem Platz des Bachtrompeters in der Solmsbachstraße aus. Am zurückliegenden Wochenende bemalten die Vandalen Blumenkübel, Wände sowie Garagentore und traten eine Türklinke sowie einen Wasserhahn ab. Zudem warfen sie Bänke über den Platz und ließen Unrat zurück. Wie hoch der Schaden ist, kann die Stadt Solms noch nicht einschätzen. Die Wetzlarer Polizei bittet Zeugen, die die Täter zwischen dem 10.10.2020 (Samstag) und dem 12.10.2020 (Montag) dort beobachteten oder sonst Angaben zu den Vandalen machen können, sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

