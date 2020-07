Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Nach Unfall - Polizei sucht Besitzer von kaputtem Auto

Recklinghausen (ots)

Ein 67-Jähriger aus Selm ist am Freitag um 09:45 h an der Recklinghauser Straße mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat einen geparkten Wagen touchiert. Dabei wurde der geparkte Pkw, ein schwarzer VW T-Roc mit Kennzeichen aus HAM(m) vorne links beschädigt. Insgesamt wird der Schaden an beiden Autos auf über 7000 Euro geschätzt. Der 67-jährige Autofahrer nahm kurz Kontakt mit einem Zeugen auf. Als beide kurze Zeit später zum Unfallort kamen, war der geparkte, beschädigte Wagen weg. Die Polizei bittet den Fahrer oder Eigentümer des VW T-Roc oder Zeugen, die etwas Näheres zu dem Auto wissen, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

