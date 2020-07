POL-RE: Marl: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bereits am vergangenen Mittwochvormittag klingelten zwei vermeintliche Dachdecker bei einem 83-Jährigen an der Freiligrathstraße. Sie gaben an ein Problem am Hausdach festgestellt zu haben und boten an den Defekt zu reparieren. Im weiteren Verlauf holte der 83-Jährige Bargeld aus einem Safe, um die Männern zu bezahlen. Unter einen Vorwand lockte einer der Männer den Senior in den Keller. Später stellte er fest, dass weiteres Bargeld aus dem Tresor entwendet wurde. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer konnten beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: ca. 40 Jahre alt, ca 1,70 m groß, dunkle Haare, T-Shirt mit Abzeichen der Dachdeckerinnung, sprach deutsch ohne Akzent 2. Tatverdächtiger: ca. 40 Jahre alt, mindestens 1,80 m groß, stabile Figur, T-Shirt mit Abzeichen der Dachdeckerinnung, sprach deutsch ohne Akzent

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

