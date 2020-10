Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Gegen Octavia getreten ++ Angelzubehör aus Transporter gestohlen ++ Aufbruch scheitert

Dillenburg (ots)

Driedorf: Gegen Octavia getreten

In der Nacht von Samstag (17.10.2020) auf Sonntag (18.10.2020) vergriffen sich Unbekannte an einem in der Erfurter Straße geparkten Skoda. Zwischen 19.30 Uhr und 09.15 Uhr traten sie gegen den blauen Octavia Kombi und ließen einen Schaden von rund 1.500 Euro zurück. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Angelzubehör aus Transporter gestohlen

In der Nacht von Sonntag (18.10.2020) auf Montag (19.10.2020) brachen Unbekannte einen in der Turmstraße abgestellten grauen VW Transporter auf. Zwischen 21:00 Uhr und 06:30 Uhr stahlen die dreisten Diebe zwei Angelruten mit Zubehör aus dem Auto. Der Schaden wird mit 750 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Nauborn: Aufbruch scheitert

In der Westerwaldstraße hatten es Diebe auf Beute aus einer Garage abgesehen. Zwischen dem 10.10.2020 und dem vergangenen Freitag (16.10.2020) hebelten sie an dem Tor, schafften es aber nicht gewaltsam einzudringen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die die Täter dort beobachteten werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

