Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen/ Malmsheim: Chrysler mit Granitstein beschädigt; Unbekannte im Wohngebiet unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Renningen/ Malmsheim: Chrysler mit Granitstein beschädigt

Zwei bislang unbekannte Täter begaben sich am Freitag gegen 4:45 Uhr auf ein Grundstück in der Heidestraße in Malmsheim und beschädigten mit einem Granitstein einen dort abgestellten Chrysler. Danach flüchteten die beiden Unbekannten mit Fahrrädern vom Tatort. Der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Personenbeschreibung: Männlich, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, dunkle Kapuzenpullover, tiefe Stimmen

Das Polizeirevier Leonberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter Tel. 07152 605 0 Zeugenhinweise entgegen.

Renningen/ Malmsheim: Unbekannte im Wohngebiet unterwegs

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fielen einem Anwohner gegen 01:45 Uhr in der Anna-Rauh-Straße in Malmsheim zwei unbekannte Männer auf, die in ein Nachbargrundstück liefen und versuchten, eine Garagentüre zu öffnen. Als die Tatverdächtigen den Zeugen bemerkten, begaben sich die Unbekannten zu einem anderen Grundstück und versuchten dort die Fahrertür eines Pkw zu öffnen. Als dies nicht gelang, flüchteten sie über einen Garten in Richtung Nelkenstraße. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war aus einem abgestellten Pkw ein geringer Betrag an Münzgeld gestohlen worden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen brachten zunächst keinen Erfolg. Bei verdächtigen Wahrnehmungen wird gebeten die Polizei zu verständigen. Das Polizeirevier Leonberg ist unter Tel.07152 605 0 zu erreichen. In dringenden Fällen ist der Polizeinotruf 110 zu verwenden.

