Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tatverdächtiger nach Angriff auf Polizeibeamte in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Angriff auf Polizeibeamte am Mittwoch gegen 04:25 Uhr am Konrad-Zuse-Platz in Böblingen, bei dem fünf Beamte leicht verletzt worden sind, wurde der 20-jährige Tatverdächtige noch am 23.09.2020 einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde anschließend von Polizeibeamten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Es wird hierzu auf die Pressemitteilung vom 23.09.2020, 15:37 Uhr, verwiesen.

