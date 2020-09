Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht und Einbruch in Kornwestheim; Zeugen nach Sachbeschädigung in Remseck am Neckar gesucht

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Opel beschädigt

In der Straße "Kimryplatz" in Kornwestheim ereignete sich am Donnerstag eine Verkehrsunfallflucht, zu der das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, nach Zeugen sucht. Zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen Opel Astra, der auf dem Parkplatz am Kimryplatz abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite.

Kornwestheim: Gaststätteneinbruch

Über eine zuvor aufgehebelte Tür verschafften sich bislang unbekannte Täter am Freitag zwischen 03:30 Uhr und 03:45 Uhr Zugang zu einer Gaststätte, die sich in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim befindet. Im Lokal gelangten die Unbekannten auf noch ungeklärte Art und Weise ins Innere mehrerer Geldspielautomaten. Aus den Automaten entnahmen sie die darin befindlichen Geldkassetten, samt dem enthaltenen Bargeld und suchten dann das Weite. Eine Anwohnerin, die auf die Einbruchsgeräusche aufmerksam wurde, konnte noch erkennen, dass zwei schwarz gekleidete Männer in Richtung einer Realschule davongerannt sind. Eine umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndung blieb ohne Erfolg. Zeugen, die eventuell weitere Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Remseck am Neckar-Aldingen: Rücklicht eingeschlagen

Ein Sachschaden in dreistelliger Höhe hinterließ ein noch unbekannter Täter an einem in der Kornwestheimer Straße im Stadtteil Aldingen geparkten Toyota. An dem Wagen schlug der Unbekannte ein Rücklicht ein und machte sich dann aus dem Staub. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Donnerstag zwischen 11:10 Uhr und 14:00 Uhr. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0.

