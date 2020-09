Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckarrems: Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die am Donnerstag gegen 08:00 Uhr in der Schwaikheimer Straße im Stadtteil Neckarrems mutmaßlich verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 35-Jähriger mit einem Opel an der genannten Örtlichkeit unterwegs. Vermutlich aufgrund einer unklaren Verkehrslage kam es zu Streitigkeiten zwischen ihm und dem unbekannten Radfahrer. Im Zuge des Streits soll der Unbekannte mit seinem Klickpedal-Schuh gegen den rechten Kotflügel des Opels getreten haben, wodurch ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand. Anschließend trennten sich die Parteien. Bei ihm soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann handeln, der circa 175 cm groß ist und einen Bart trug. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Radfahrer geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Remseck, Tel. 07146 28082-0.

