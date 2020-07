Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Spielothek

Northeim (ots)

Northeim (Se) In der Zeit von Mittwoch, den 22.07.2020, 00.00 Uhr bis Donnerstag, den 23.07.2020, 07.45 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Spielothek in 37154 Northeim, Nordring, ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und entwendeten aus einer Metallkassette Bargeld in unbekannter Höhe. Durch den Einbruch entstand ein Gesamtschaden von ca 1500.-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell