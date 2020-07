Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trickdiebstahl

Uslar (ots)

USLAR (js) Am Freitag, dem 17.07.20, zwischen 16.00 und 17.00 Uhr, betrat eine männliche Person den Netto-Einkaufsmarkt in Uslar, begab sich direkt zur Kasse und bat den Kassierer, Geldscheine zu wechseln. Nach einer umfangreichen Wechselaktion entfernte sich der bisher unbekannte Täter aus dem Markt. Es soll sich um einen ca. 30 - 40 Jahre alten Mann mit südländischem Aussehen handeln, der ein blaues T-Shirt trug und kurze Haare hatte. Er sprach mit einem ausländischen Akzent. Beim Tagesabschluss wurde dann festgestellt, dass 500 EUR aus der Kasse fehlten. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

