Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Skateboard gestürzt

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 23.07.20, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher aus Uslar mit einem Skateboard den Sohlinger Stadtweg in Uslar in Richtung Sohlingen. Auf einer Gefällstrecke stürzte er während der Abfahrt und verletzte sich dabei. Der Jugendliche wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

