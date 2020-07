Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Gandersheim (ots)

23.07.2020, 16.10 Uhr 37574 Einbeck/Rittierode, Ortsausgang Rtg. Salzderhelden.

Eine 61jährige Einbeckerin befuhr mit ihrem PKW die Ortsdurchfahrt von Rittierode in Rtg. Salzderhelden. In Höhe des Ortsausganges kam sie infolge eines Schwächeanfalls, in der dort befindlichen Rechtskurve, nach links von der Fahrbahn ab, stieß im Seitenraum frontal gegen einen Betonschacht und ein Verkehrszeichen. Anschließend überschlug sich der PKW im Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin und ein mitfahrendes 10jähriges Kind konnten sich selbständig aus dem PKW befreien. Beide wurden leicht verletzt und anschließend mit Rtw der Uni-Klinik-Göttingen, zur ambulanten Behandlung, zugeführt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 12000,- Euro.(ju)

