Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckargröningen: Transporter drängt Radfahrer ab - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt in einem Vorfall, der sich bereits am 24.08.2020 zwischen 13:05 Uhr und 13:25 Uhr in der Straße "Rainwiesen" in Remseck am Neckar - Neckargröningen zugetragen hatte. Damals fuhren eine Radfahrerin und ein Radfahrer hintereinander die Straße in Richtung Poppenweiler entlang, als ihnen auf Höhe einer dortigen Bäckerei ein weißer Transporter entgegenkam. Aufgrund einer Engstelle wurden die beiden Radfahrer vom entgegenkommenden Transporter auf den Gehweg abgedrängt, wo sie in der Folge beide stürzten. Der hintere Radfahrer wurde bei dem Sturz damals schwer verletzt. Der Fahrer des Transporters entfernte sich von der Unfallstelle ohne Angabe seiner Personalien. Das Polizeirevier Kornwestheim sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Transporter oder dem Fahrer machen können. Weiterhin wird die vorausfahrende Radfahrerin gesucht, die bei dem Geschehen ebenfalls stürzte. Diese sei etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen, von schlanker Figur und etwa 175 bis 180 Zentimeter groß gewesen. Sie wurde an der Unfallstelle von einem Freund abgeholt.

