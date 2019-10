Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Fahrzeugteilen (21/1211) Zwischen 04.10.2019, 18:00 Uhr und 05.10.2019, 08:00 Uhr

Speyer (ots)

Einen wirtschaftlichen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursachten unbekannte Täter beim Einbruch in mehrere Neufahrzeuge eines Speyerer Autohauses. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden insgesamt acht Transporter der Marke Fiat Ducato mit brachialer Gewalt geöffnet, um daraus Fahrzeugteile wie Einspritzpumpen und Scheinwerfereinheiten zu entwenden. Aufgrund der Tatsache, dass die Täter hierzu die Motorhauben aufhebelten, entstand auch ein hoher Sachschaden an den neu und bislang noch nicht zugelassenen Fahrzeugen. Derzeit muss mit einem wirtschaftlichen Schaden von mindestens 16.000 Euro ausgegangen werden.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

