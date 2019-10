Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden (20/1158) 05.10.2019, 10:50 Uhr

Speyer (ots)

Leichte Verletzungen und ein Sachschaden von circa 100 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalles zwischen zwei Fahrradfahrern. Beide Beteiligten führten jeweils ein sogenanntes Pedal Elektric Cycle, kurz Pedelec und befuhren hintereinander die Franz-Kirrmeier-Straße in Richtung Domgarten. An der Kreuzung zum Ziegelofenweg musste der vorausfahrende Pedelec-Lenker abbremsen. Die nachfolgende Pedelec-Lenkerin, bei der es sich um die Ehefrau des Vorausfahrenden handelte, konnte auf das Bremsen nicht mehr rechtzeitig reagieren und streifte ihren Ehemann seitlich. Hierdurch stürzten beide zu Boden. Die 61-jährige verletzte sich leicht und wurde zur Versorgung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der 71-jährige Ehemann blieb unverletzt.

