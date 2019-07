POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahndung nach gestohlenem Wohnwagen

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis: Fahndung nach gestohlenem Wohnwagen

Winnenden

Vom Wohnwagen, der im Zeitraum zwischen Samstag und Mittwoch in Hertmannsweiler entwendet wurde, liegen inzwischen Lichtbilder sowie das amtliche Kennzeichen vor. Das Kennzeichen lautet S-OT 3251. Die Bilder sind als Anlage beigefügt.

Zwischen Samstag- und Mittwochvormittag wurde in der Marie-Curie-Straße in Hertmannsweiler ein Wohnwagen der Marke Fendt im Wert von ca. 23000 Euro entwendet. Die Diebe brachen hierzu eine Schiebetor zu einem Abstellplatz auf und entfernten an dem Wohnanhänger eine Deichselsicherung. Nun bittet die Polizei Winnenden um sachdienliche Hinweise zur Tat und Verbleib des Wohnanhängers, Bautyp 435, die unter Tel. 07195/6940 entgegengenommen werden.

