POL-LB: Böblingen: Alkoholisierter Rollerfahrer legt sich mit der Polizei an; Verkehrsunfallflucht; Scheibe eingeschlagen und BMW durchwühlt

Böblingen: Alkoholisierter Rollerfahrer legt sich mit der Polizei an

Zwei Zeuginnen erschienen am Donnerstag gegen 16:15 Uhr auf dem Polizeirevier Böblingen und teilten den Beamten mit, dass ihnen zuvor in der Sindelfinger Straße in Böblingen ein mutmaßlich alkoholisierter Rollerfahrer aufgefallen war. Den Schilderungen der beiden Frauen nach, sei ihnen der Rollerfahrer an zwei Ampeln auf die Stoßstange gefahren und später auch noch gestürzt. Gegen 16:30 Uhr trafen Polizeibeamte dann an der Halteranschrift einen 51-Jährigen an. Der Mann verhielt sich von Beginn an unkooperativ und uneinsichtig. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer starken Alkoholisierung bei dem 51-Jährigen. Er wurde zunehmend aggressiver und fing an die anwesenden Polizeibeamten mit Kraftausdrücken zu beleidigen. Letztlich musste er sich einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Beim Transport dorthin schlug er beim Einsteigen in den Streifenwagen noch eine Fahrzeugtür gegen einen der Beamten. Die Polizisten beschlagnahmten auch seinen Führerschein. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen.

Böblingen: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug am Mittwoch zwischen 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr einen auf einem Parkplatz im Silberweg in Böblingen abgestellten Opel und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Böblingen nimmt hierzu Zeugenhinweise unter Tel. 07031 13 2500 entgegen.

Böblingen: Scheibe eingeschlagen und BMW durchwühlt

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Donnerstag zwischen 19:30 Uhr und 22:05 Uhr die Scheibe der Fahrertür eines in einem Parkhaus in der Stadtgrabenstraße in Böblingen abgestellten BMW ein. Anschließend wurde das Fahrzeug durchwühlt und ein niedriger einstelliger Münzgeldbetrag gestohlen. Der verursachte Sachschaden wurde bislang noch nicht beziffert. Das Polizeirevier Böblingen ermittelt und bitte Zeugen sich unter Tel. 07031 13 2500 zu melden.

