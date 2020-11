Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 15:00 Uhr

AalenAalen (ots)

Crailsheim: Flüssiggas aus LKW ausgetreten

Am Samstag den 31.10.2020 gegen 22:44 Uhr trat an einer Tankstelle im Bereich der Wilhelm-Maybach-Straße Flüssiggas aus einem LKW aus. Die Ursache war zunächst unklar. Aufgrund der Explosionsgefahr durch das austretende Gas wurde die Örtlichkeit durch die Polizei abgesperrt und die die Freiwillige Feuerwehr Crailsheim, welche mit neun Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften anrückte, zu dem Vorfall hinzugezogen. Der Feuerwehr gelang es die Absperrventile des Flüssiggastanks abzudrehen, wodurch die Gefahr zunächst beseitigt werden konnte. Der betroffene LKW wurde zum Zwecke der Reparatur des Gastanks zu einer Fachwerkstatt abgeschleppt. Zu einer konkreten Gefährdung von Personen kam es aber nicht.

Crailsheim: Unfall beim Spurwechsel

Am Sonntag den 01.11.2020 gegen 01:00 Uhr befuhr ein 56-jähriger PKW-Lenker die Goethestraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Beim Wechseln der Fahrspur übersah er einen 21-jährigen Audi-Fahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall entstand an beiden PKW ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7.500 EUR

Crailsheim: Nach Unfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Am Samstag den 31.10.2020 im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 20:05 Uhr stellte ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer seinen PKW in der Haller Straße auf dem dortigen Mc Donalds Parkplatz ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen Unfallschaden in Höhe von circa 3.500 EUR an seinem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher, dessen Fahrzeug vermutlich einen Unfallschaden im Seitenbereich hinten links aufweisen müsste, war ohne sich um den Schaden zu kümmern weitergefahren. Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich unter Tel.: 07951 480222 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Blaufelden: Vorfahrt Missachtet

Am 31.10.2020 um 11:54 Uhr befuhr 56-jähriger BMW-Fahrer die K2677 von Gammesfeld kommend in Richtung Buch. Auf Höhe der Abzweigung zum dortigen Steinbruch wollte eine 56-jährige Ford-Fahrerin ebenfalls nach links in die K2677 einbiegen und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrer, wodurch es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Eine Mitfahrerin im BMW wurde durch den Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden im Höhe von circa 5.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell