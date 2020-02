Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Küchenbrand in Kiel-Gaarden

Kiel (ots)

Feuer in einer Küche, keine verletzten Personen.

Am 04.02.2020 um 10:10 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Feuer im Kirchenweg alarmiert. Bewohner hatten eine Rauchentwicklung und Feuerschein am hinteren Gebäudeteil gemeldet, das Fenster sei schon geborsten. Beim Eintreffen des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache Ost musste erkundet werden ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden. Dieses konnte schnell ausgeschlossen werden. Der Brand wurde mit einem C-Rohr unter Atemschutz gelöscht. Die Bewohner des Gebäudes wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Die Nachlöscharbeiten dauerten an, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass weitere Glutnester im Dachbereich vorhanden sind. Dieses war nicht der Fall. Der Einsatz wurde nach circa einer Stunde beendet.

Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache Ost und des Rettungsdienstes.

