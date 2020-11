Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand, Auseinandersetzung auf Tankstellengelände, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen u.a.

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen / Winnenden: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Ein Zeuge teilte dem Polizeirevier Waiblingen am Samstagmorgen gegen 6 Uhr mit, dass ein schwarzer Pkw in Schlangenlinien die Karl-Ziegler-Straße entlangfährt. Als die Ordnungshüter kurz darauf an der Örtlichkeit eintrafen, stand der Pkw auf einem Parkplatz, der Fahrer saß schlafenderweise auf dem Fahrersitz. Schnell ergab sich der Verdacht, dass der Mann betrunken ist - ein Alkoholtest bestätigte dies - der Autofahrer war mit knapp zwei Promille erheblich alkoholisiert. Als dem 32-Jährigen anschließend im Klinikum Winnenden eine Blutprobe entnommen werden sollte, wehrte er sich hiergegen heftig, sodass ihm Handschließen angelegt und die Blutprobe unter Zwang durchgeführt werden musste. Der Führerschein des Betrunkenen wurde einbehalten, ihn erwarten gleich mehrere Strafverfahren. Da sich am Auto des Mannes frische Unfallschäden befanden, diese aber bislang keiner Unfallörtlichkeit zugeordnet werden konnten, werden Zeugen oder evtl. Geschädigte, die Hinweise hierzu geben können, gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Weinstadt-Endersbach: Auseinandersetzung auf Tankstellengelände

Kurz nach 22 Uhr kam es am Samstagabend auf dem Gelände einer Tankstelle in der Schorndorfer Straße zunächst zu einem verbalen Streit zwischen drei Männern. Im Verlauf des Streits kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personen, wobei nach derzeitigem Kenntnisstand auch ein Schlagstock eingesetzt wurde. Alle drei Männer erlitten bei den gegenseitigen Tätlichkeiten leichte Verletzungen, das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Klein-Lkw streifte am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr den linken Außenspiegel eines in der Salierstraße geparkten Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden-Grunbach: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 22 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Sonntag einen VW Golf, der in einer Hofeinfahrt in der Schillerstraße abgestellt war. Aufgrund der Spurenlage am beschädigten Pkw, an dem Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro entstand, ist davon auszugehen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen blauen Pkw handeln muss. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Senior beschädigt geparktes Auto

Ein 82 Jahre alter Subaru-Fahrer fuhr am Samstagvormittag gegen 9:40 Uhr die Rothenbühlstraße in Richtung Stockenhofer Straße entlang. Aufgrund eines Bedienfehlers fuhr er hierbei auf einen geparkten Daihatsu auf. An beiden Autos entstand Totalschaden, der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 8000 Euro geschätzt.

Schwaikheim: Pkw contra Pedelec

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 53 Jahre alte Fahrerin eines Pedelecs bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag, kurz nach 12 Uhr in der Bismarckstraße. Ein 66 Jahre alter Ford-Fahrer übersah beim Verlassen des Kreisverkehrs Bahnhofstraße / Bismarckstraße die vor ihm fahrende Radfahrerin und touchierte sie leicht am hinteren Reifen. Hierdurch stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Schwaikheim: Fenster durch Hühnerei beschädigt

Bisher unbekannte Vandalen warfen am Samstagabend gegen 21:40 Uhr ein Hühnerei gegen eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Uhlandstraße. Sowohl das Ei, als auch die Fensterscheibe gingen hierbei zu Bruch, der entstandene Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Samstag, 22:15 Uhr und Sonntag, 5 Uhr einen in der Llilienstraße geparkten Mitsubishi und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am geparkten Auto beträgt etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Leutenbach: Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ein 20 Jahre alter Smart-Fahrer fuhr am Sonntagnachmittag kurz vor 14 Uhr die Landesstraße 1127 von Weiler kommend in Richtung Affalterbach entlang. An der Einmündung Gollenhof blinkte er zunächst fälschlicherweise nach rechts, ändert den Fahrtrichtungsanzeiger dann nach links um anschließend nach links abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 46-jähriger VW-Fahrer setzte zum Überholen an und bemerkte zu spät, dass der Smart nach links abbiegen wollte. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Pkw, der VW kam nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 19-jährige Beifahrerin im Smart zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. An beiden Autos entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt.

Winnenden: Betrunkener Autofahrer beleidigt Beamte Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr in der Ringstraße wurde bei einem 60 Jahre alten Citroen-Fahrer festgestellt, dass dieser mit über 0,7 Promille alkoholisiert unterwegs war. Der Autofahrer wurde anschließend zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Winnenden verbracht. Dort verhielt er sich immer aggressiver und beleidigte letztlich zwei der Ordnungshüter. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Rudersberg-Oberndorf: Unfall zwischen Motorradfahrer und Kind auf Fahrrad

Ein 31-jähriger Motorradfahrer befuhr am Samstag gegen 13:20 Uhr die Wieslaufstraße in von Klaffenbach kommend in Richtung Rudersberg. Als er einen 10-jährigen Radfahrer überholen wollte, streckte dieser plötzlich seinen Arm nach links und bog nach links ab. Der Motorradfahrer bremste daraufhin stark ab, konnte eine Berührung mit dem Hinterrad des Knaben aber nicht mehr verhindern. Der Junge stürzte anschließend in einen Rosenbusch und wurde leicht verletzt, der Motorradfahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Schorndorf: Zwei Beamte nach Widerstandshandlung verletzt

Da er sein Handy während der Fahrt mit seinem Fahrrad benutzte, sollte ein 26-jähriger Mann am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr einer Kontrolle unterzogen werden. Der Mann stieg zunächst von seinem Fahrrad ab, flüchtete anschließend aber zu Fuß. Als ihn die Beamten einholten, wehrte er sich so heftig, dass er zu Boden gebracht werden musste, wo ihm Handschließen angelegt wurden. Hierbei zogen sich sowohl der renitente Mann selbst, als auch die beiden Polizisten leichte Verletzungen zu. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Schorndorf: Einbruch in Tierheim

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in das Tierheim im Hegnauhofweg ein und entwendeten aus diesem zwei Tresore mit Bargeld und mehreren Schlüsseln. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Auseinandersetzung am Bahnhof

In der Nacht zum Sonntag gegen 1:40 Uhr wurden drei Personen am Bahnhof von einer sechsköpfigen Gruppe Jugendlicher zunächst verbal angepöbelt. Eine 30-jährige Frau wurde aus der Gruppe heraus beleidigt, im weiteren Verlauf versetzte einer der Jugendlichen einem 38-jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Zu erwähnen ist hierbei, dass zwei der drei Personen schwerbehindert sind. Der Haupttäter, von dem der Faustschlag ausging, soll etwa 170 cm groß sein, eine schlanke Statur und einen dunklen Teint haben. Zur Tatzeit trug er eine weiße Jacke, ein weißes Basecap, eine Jeans sowie weiße Turnschuhe. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegengenommen.

Backnang: Auto zerkratzt

Am Freitagabend zwischen 21 Uhr und 23 Uhr zerkratzten bisher unbekannte Täter in der Maubacher Straße zwei geparkte Autos auf der rechten Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 1500 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Backnang: Fußgängerin contra Fahrradfahrer

Eine 42 Jahre alte Fußgängerin wollte am Samstag gegen 13:20 Uhr die Fahrbahn der Grabenstraße überqueren, achtete hierbei aber nicht auf den Verkehr und kollidierte mit einem 50-jährigen Radfahrer, der ersten Erkenntnissen zufolge zu schnell unterwegs war. Die Fußgängerin zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt, an seinem Rad entstand geringer Sachschaden.

Backnang: Betrunkener schlägt Mitbewohner und beleidigt Polizisten

Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr kam es in der Blumenstraße zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen Mann und seinem 28-jährigen Mitbewohner. Hierbei schlug der 35-Jährige, der mit über zwei Promille erheblich alkoholisiert war, seinem Kontrahenten mehrfach ins Gesicht und bedrohte ihn. Auch gegenüber den hinzugerufenen Ordnungshütern verhielt er sich sofort aggressiv, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Hiergegen wehrte sich der Mann, weshalb ihm Handschließen angelegt wurden. Während des Einsatzes beleidigte der 35-Jährige die Polizisten fortlaufend aufs Übelste. Auch in der Gewahrsamszelle beruhigte sich der Mann nicht und beschädigte diese. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Backnang: Auffahrunfall auf B14

Ein 22-jähriger Honda-Fahrer fuhr am Sonntagabend gegen 20 Uhr die B14 zwischen Waldrems und Maubach entlang und fuhr hierbei aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Citroen einer 61 Jahre alten Autofahrerin auf. Der Citroen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf insgesamt ca. 10.000 Euro geschätzt.

