POL-WHV: 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Schortens unter Drogeneinfluss in Wilhelmshaven unterwegs - der ausgehändigte griechische Führerschein weist zudem Fälschungsmerkmale auf

Wilhelmshaven (ots)

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Wilhelmshavener Polizei kontrollierten am Donnerstag, den 10.09.2020, gegen 23.40 Uhr in der Rheinstraße einen Pkw, an dessen Steuer sie auf einen 25-jährigen Mann aus Schortens trafen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Der vor Ort durchgeführte Test reagierte positiv, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiteten.

Im Zuge der Kontrolle händigte der 25-Jährige den Beamten weiterhin einen griechischen Führerschein aus, bei dem die Beamten Fälschungsmerkmale feststellten. Folglich leiteten diese weitere Verfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein und beschlagnahmten das Dokument.

