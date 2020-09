Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pkw-Aufbruch in der Helmut-Barthel-Straße in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am Donnerstag, den 10.09.2020, zerstörten unbekannte Täter im Tatzeitraum von 06.30 Uhr bis 15.58 Uhr in der Helmut-Barthel-Straße auf einem dortigen Schotterparkplatz die Scheibe der Beifahrertür eines grauen Opel Corsa und entwendeten aus dem Fahrzeug ein Handy sowie Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451 923-0 bei der Polizei in Varel zu melden.

