Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität in Wilhelmshaven - Durchsuchung im Stadtgebiet - Polizei beschlagnahmt Beweismittel

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochvormittag durchsuchten Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland gemeinsam mit Beamten der Bereitschaftspolizei Oldenburg acht Objekte im Wilhelmshavener Stadtgebiet. Den Durchsuchungsmaßnahmen vorausgegangen waren über eine längere Zeit andauernde Ermittlungen wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erfolgten auf Anordnung des Amtsgerichtes Oldenburg die Durchsuchungsmaßnahmen, bei denen die Ermittler Marihuana, Haschisch und Ecstasy-Tabletten in geringen Mengen sowie Konsumutensilien beschlagnahmten. Diese Funde erhärten den Tatverdacht des Handels mit Betäubungsmitteln gegen die tatverdächtigen Personen im Alter von 18 bis 21 Jahren. Die Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen und Auswertungen dauern an. (822557; 485636)

