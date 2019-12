Polizei Gütersloh

POL-GT: Bürgersprechstunden der Polizei in St. Vit und Batenhorst

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Auch in diesem Monat bietet Polizeihauptkommissar Jürgen Zielinski als zuständiger Bezirksdienstbeamter interessierten Bürgerinnen und Bürgern Sprechstunden in St. Vit und in Batenhorst an. In freundlicher Atmosphäre steht Zielinski als Ansprechpartner für die Sorgen, Ideen oder Wünsche der Rheda-Wiedenbrücker Bevölkerung zur Verfügung. Die Fragen können auch ganz allgemeiner Natur sein.

Die Bürgersprechstunde in St. Vit findet am Mittwoch, den 18.12. von 15.30 bis 17:00 Uhr im Pfarrheim St. Vit, Stromberger Str. 138, statt. Der Termin in Batenhorst ist einen Tag später, am Donnerstag, den 19.12. ebenfalls von 15.30 bis 17.00 Uhr im Pfarrheim Batenhorst, Hellweg 208.

Interessierte sind herzlich eingeladen!

