Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Schortens

Schortens (ots)

Am Donnerstag, 10.09.2020, gegen 17:25 Uhr, kam es an der alten Bundesstraße / Ecke Johann-Warner-Weg in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf beabsichtigte auf die "alte Bundesstraße" aufzufahren. Hierbei schätzte er die Geschwindigkeit einer bevorrechtigten 59-jährigen Radfahrerin falsch ein und kollidierte mit dieser. In der Folge wurde die Fahrerin des Pedelec auf die Fahrbahn geschleudert und verletzte sich durch den Sturz schwer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

(1049284)

