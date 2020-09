Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeikontrolle mit Folgen - 47-jähriger nach falscher Namensangabe von der Polizei überführt, der wegen eines bestehenden Haftbefehls nun in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg sitzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagabend kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Wilhelmshavener Polizei in der Bismarckstraße einen Pkw aus dem Zulassungsbezirk Bremen. Am Steuer trafen die Beamten auf einen 47-jährigen Mann, auf dem Beifahrersitz auf eine 46-jährige Beifahrerin. Der 47-jährige konnte sich vor Ort nicht ausweisen und gab Daten an, deren Überprüfung zu Unstimmigkeiten führten. Im Zuge der weiteren Ermittlungen und der Befragung des Fahrzeughalters konnten die Beamten feststellen, dass es sich bei dem Fahrer um einen 47-jährigen Wilhelmshavener handelte, der sich den Wagen von einem Kollegen geliehen hatte. Nach erneuter Belehrung gab der Wilhelmshavener nun außerdem an, dass er seine richtigen Personaldaten nicht nennen wollte, da er nicht im Besitze einer Fahrerlaubnis sei und weiterhin ein Haftbefehl gegen ihn bestehen würde. Die polizeilichen Überprüfungen bestätigten die Angaben des 47-jährigen, der im Anschluss der Sachverhaltsaufnahme der Justizvollzugsanstalt Oldenburg zugeführt wurde. Die Polizei leitete neben einem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis weiterhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Personalienangabe ein. Der Pkw wurde kurze Zeit später von dem Halter abgeholt. (1050002, 1049987)

