Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Vermutlich weil er unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besitzt, flüchtete am Dienstagabend ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle. In der Donnersbergstraße wollte eine Polizeistreife den 38-Jährigen anhalten, doch der Mann gab Gas und fuhr mit seinem Wagen über einen Gehweg davon. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rosenhofstraße gab er auf und hielt an. Wie sich herausstellte stand der 38-Jährige unter Drogeneinfluss, außerdem war er alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 0,69 Promille. Bei dem Mann fanden Einsatzkräfte geringe Mengen Marihuana und Amphetamin. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Den 38-Jährigen erwarten jetzt mehrere Strafverfahren. Auch seine Ehefrau wird sich verantworten müssen. Die Frau saß mit im Fahrzeug. Weil sie es zuließ, dass ihr Mann ohne Führerschein fuhr, blickt die Fahrzeughalterin ebenfalls ein Strafverfahren entgegen. |erf

