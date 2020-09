Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Autos gestohlen

Mehlingen/Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen sind der Polizei am Dienstag aus dem Landkreis gemeldet worden. In Mehlingen erbeuteten die Täter aus einem Pkw in der Klosterstraße einen Geldbeutel samt Inhalt. Der Wagen war vermutlich unverschlossen abgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr.

In derselben Nacht rissen sich unbekannte Täter auch in Sembach einen Geldbeutel unter den Nagel, den sie in der Birkenstraße in einem Auto fanden. Die Tatzeit auch hier: zwischen 22 und 6 Uhr. Der Fahrzeughalter war sich sicher, den Wagen verschlossen zu haben; es konnten jedoch keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Zusammen mit dem Geldbeutel erbeuteten die Täter mehrere Debit- und Kreditkarten, Personalausweis, Führerschein und 200 Euro Bargeld.

In diesem Zusammenhang noch einmal unser Appell an alle Autobesitzer und Fahrzeugnutzer: Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab, wenn Sie es verlassen - egal, ob Sie nur wenige Minuten weg sind oder das Auto die ganze Nacht über abgestellt ist! Und auch wenn Sie es verschlossen haben, lassen Sie bitte keine Wertgegenstände im Innenraum zurück! Keine Geldbeutel! Keine Handys! Keine Navi-Geräte! Kein Bargeld! - Und möglichst auch keine Taschen, denn diesen sieht man von außen nicht an, was sich darin befindet... |cri

