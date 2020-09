Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger geben sich als Polizisten aus

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Zum Glück ohne Erfolg blieben am Dienstag die Versuche von Betrügern, Menschen in und um Kaiserslautern am Telefon auszuhorchen. Insgesamt sieben betrügerische Anrufe wurden der Polizei am Abend gemeldet. In allen Fällen gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus.

Überwiegend suchten sich die Täter Frauen als Opfer aus und erzählten ihnen "Schreckensgeschichten" von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Die meisten der angerufenen Damen erkannten jedoch sofort die Betrugsmasche und beendeten das Gespräch, indem sie einfach auflegten, noch bevor weitere Fragen oder Forderungen gestellt werden konnten.

Einer Seniorin aus Weilerbach erzählte der Anrufer, dass er noch am Abend vorbeikommen werde, um das Haus der Dame auf Einbruchsicherheit zu prüfen. Als die Frau entgegnete, dass sie Besuch habe, legte der Anrufer sofort auf.

Bei einer 67-jährigen Frau aus dem Stadtgebiet legten die Betrüger auf, als die Frau den Telefonhörer an ihren Ehemann weitergab. Als dieser sich meldete, beendeten die Betrüger das Telefonat.

Im Telefondisplay konnte eine Nummer mit Kaiserslauterer Vorwahl abgelesen werden. Ob es sich um die echte Nummer der Betrüger handelt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. |cri

